Giovanna Brilhante, de 12 anos, participou do 'The Voice Kids 2020', onde conseguiu conquistar os quatro jurados ao cantar a música 'Fica'de AnaVitória. Ela, que é de Realengo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, escolheu a dupla Simone e Simaria como suas técnicas. Giovanna acredita ter tido sua participação prejudicada pela pandemia de Covid-19.

"O que falo em ter sido prejudicada pela pandemia foi porque ela me impediu de colher meus frutos pela visibilidade que essa participação me deu. Pelo isolamento social, importante nesse caso, tive que ficar em casa, assim como todo mundo. Apenas a música e a companhia de minha família foi e tem sido o meu refúgio. Espero em breve que a vida volte ao normal para que eu possa ter a chance de fazer shows, fazer mais participações e continuar levando o meu canto por aí”, diz a cantora.

"Fiquei muito feliz e muito lisonjeada por ter participado de um programa tão importante. Emocionada demais pelos três jurados virarem a cadeira juntos para mim. Feliz por ter escolhido as coleguinhas mais amadas do Brasil. Mesmo tendo saído na segunda semana de eliminatórias, valeu muito esse sonho", finaliza.