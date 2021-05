Marcos Oliveira recebe ajuda financeira de amigo para sobreviver Reprodução

Publicado 30/05/2021 10:32 | Atualizado 30/05/2021 13:33

vaquinha virtual criada pelo grupo Razões para Acreditar em prol do ator Marcos Oliveira, já arrecadou R$ 53.860 mil. A ideia inicial era de R$ 30 mil, que serão destinados ao intérprete do Beiçola de 'A Grande Família'.

O ator contou que está sem trabalhar na pandemia e, por conta disso, passando por necessidade. O ator, de 64 anos, também relata problemas de saúde, como a diabetes e uma fístula entre a próstata e a bexiga que causa infecções.



Na semana passada, em entrevista ao podcast 'Só um minuto', Marcos Oliveira falou do momento difícil pelo qual está passando: "Tenho um grande amigo que está na Europa e de vez em quando me ajuda comprando alguma coisa para eu comer. Um fã do interior de São Paulo fez uma vaquinha por lá e depositou um dinheiro para eu pagar minhas contas e ajudar na compra de comida também".