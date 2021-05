Emocionado, Rodrigo Sant'Anna comemora alta Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 12:31 | Atualizado 30/05/2021 14:30

Internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em tratamento contra a Covid-19, Rodrigo Sant'Anna usou as redes sociais neste domingo (30), para comemorar sua alta hospitalar. O ator aproveitou para agradecer muito à equipe médica que cuidou dele neste período de internação em que precisou ficar isolado da família.

"Gente, eu ainda estou aqui no hospital. Recebi alta agora. Antes de sair daqui (chora), não sei se vou conseguir falar... É muita emoção. Mas gostaria de agradecer a toda equipe do Hospital Vitória, porque a gente chega aqui dentro e fica isolado e eles passam a ser a nossa família. São as pessoas que olham dentro dos seus olhos e te encorajam falando que vai ficar tudo bem e que você vai sair daqui", disse o humorista.

Segundo a coluna apurou com pessoas próximas ao ator, o que o levou ao hospital, além da Covid, foi uma crise de ansiedade. Amigos dizem que Rodrigo Sant'Anna entrou em pânico ao receber o diagnóstico porque teve várias perdas familiares por conta do novo coronavírus.