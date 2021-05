Sem vacina para todos, Erick Land promove aglomeração em show no Pará Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 11:57 | Atualizado 30/05/2021 11:58

Na mesma data em que milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo Bolsonaro pelos mais de 400 mil mortos pela Covid-19, o forrozeiro Erick Land resolveu ignorar completamente a pandemia e realizou um show para milhares de pessoas no Pará.

O evento aconteceu na noite deste sábado (29) e foi um verdadeiro show de descumprimento do distanciamento social e do uso das máscaras de proteção. Erick Land é considerado a nova aposta do forró nacional. Pena que socialmente ele vem dando um péssimo exemplo.

