Viviane Araújo e Paolla Oliveira Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 06:39 | Atualizado 30/05/2021 10:24

Paolla Oliveira levou a melhor no 'Super Dança dos Famosos' que vai ao ar neste domingo (30). Ela venceu Viviane Araújo na disputa, que é no esquema mata-mata: um elimina o outro. Os fãs da rainha de bateria do Salgueiro estão revoltados com o resultado da competição e dizem que um 9,9 dado por uma jurada tirou a vitória das mãos de Vivi.

As gravações do quadro aconteceram na última sexta-feira (28). Viviane vai para a repescagem.