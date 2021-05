Bráulio Bessa Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 06:48

Internado para tratar da Covid-19 desde o último dia 25, Bráulio Bessa teve alta na tarde do último sábado (29). A equipe que cuida do poeta gravou um vídeo em que mostra a saída de Bráulio do hospital, emocionado.

"Esse momento tão esperado finalmente chegou! Em nome do Bráulio, gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Victor Wirtzbiki por todo o apoio e acompanhamento durante todos esses dias de internação. Agradecer também a toda equipe médica, enfermeiros, técnicos, maqueiros e demais profissionais da saúde do Hospital São Camilo, que trabalham incansavelmente e com tanto amor pelo bem e cura de todos os enfermos. Nosso reconhecimento e eterna gratidão a cada um de vocês! Queríamos também agradecer novamente a todos os fãs, amigos e seguidores, que torceram, rezaram e esperaram ansiosamente junto com a gente pra que esse momento chegasse logo. Podem ter certeza que o carinho, as mensagens e a energia de vocês fizeram a diferença para a rápida recuperação do Bráulio! Do fundo do coração, nosso muito obrigado!! Equipe Bráulio Bessa".