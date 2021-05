Polidoro Junior reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:41 | Atualizado 29/05/2021 16:42

Esta colunista ficou passada e engomada com as fotos que recebeu na tarde deste sábado (29). São nudes do jogador de futebol Polidoro Jr,. aquele que teve um breve namoro com Jojô Todynho. Procurado pela coluna, o jogador de futebol confirma que as fotos são verídicas.

"Fiquei sabendo que estava rodando na internet e fiquei surpreso porque não esperava que alguém compartilhasse e tomaria alguma proporção... É meu e, ao menos analisando, vejo que posso melhorar ainda mais o meu corpo", contou ele.

A coluna, que é de família, não vai expor as imagens do rapaz desnudo, mas dá a dica (que a gente não tá morta, né?): no Twitter tem!!!