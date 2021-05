Kyra Gracie comemora aniversário Gisele Muller/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:00 | Atualizado 29/05/2021 16:01

A lutadora Kyra Gracie comemora aniversário nesse sábado (29) e coube à Roberta Niemeyer, renomada cenógrafa de festas e decoradora dos famosos, montar a comemoração que aconteceu em sua academia Gracie Kore. "Tive a ideia de utilizar dois bonecos lutadores estilizados. Um deles representava Kyra de quimono pink e faixa preta derrubando o adversário", contou Roberta. A mesa foi feita com materiais aproveitáveis - inspirada na ideia do quadro e programa do canal no YouTube 'Olhe Fora da Caixa' - foi utilizado apenas papelão na montagem. O clima de jiu-jitsu deu o tom do pequeno evento.

A comemoração foi ao lado do marido Malvino Salvador, das filhas Ayra e Kyara - o caçula Rayan estava cochilando na hora dos parabéns - entre professores e alunos. Teve buffet japonês e um cardápio saudável, com pães integrais, bolo de banana, bolo de cacau, 150 brigadeiros, águas saborizadas e de coco. "Aproveitei o fundo das medalhas que a pentacampeã mundial decora sua recepção e optei por uma montagem simples com balões coloridos", explica.

Publicidade

Roberta tem compartilhado bastante do que aprendeu e que tem encantado a todos os seus clientes no quadro 'Olhe fora da caixa com Roberta Niemeyer'. A aparição de Roberta acontece todas as quintas-feiras no programa 'Vem com a Gente', apresentado por Gardênia Cavalcanti, diariamente, às 14h, na Band Rio TV. A cenógrafa e especialista em festas mostra todas as novidades do mundo das festas e dá dicas de como prepará-las usando objetos decorativos, com muita criatividade, ensinando a utilizar materiais, que muitas vezes as pessoas já têm, tudo a baixo custo.