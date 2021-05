Polidoro Jr. e Jessica Rosa posam para campanha de Dia dos Namorados Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 07:32

Nem bem engatou o namoro com Jéssica Rosa, o jogador de futebol Polidoro Jr. já começou a encher os cofrinhos. O mais novo casal da praça - eles estão juntos há um mês - é a estrela de um comercial de uma loja de roupas para o Dia dos Namorados.

"Junto com o convite feito pela loja Kings, também vem a celebração da vida e do amor, não só para os casais, mas também pra todos aqueles que tem alguém pra presentear. A coleção vem com muito bom gosto", disse o craque à coluna.

Publicidade

Para quem não liga o nome à pessoa, Polidoro foi o jogador que teve um namoro relâmpago com Jojô Todynho.