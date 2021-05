Latino grava clipe com Rogerinho e DJ Ivis Mario Andrade /ma_flicks

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 05:00

Latino gravou, na última quinta-feira, o clipe da música 'Exxxquece', que será lançado no próximo dia 18. A faixa é uma parceria do cantor Rogerinho e DJ Ivis, e ainda conta com a produção musical de Dennis DJ. "Convidei eles para essa ousadia que é o triple X, EXXXquece, porque somos três artistas que passamos pela mesma situação amorosa cantando a simbologia do amor perdido, da mulher que não presta, que não vale nada, mas que você tem adoração, paixão doentia por ela. O ritmo é uma quebradeira", afirma Latino.