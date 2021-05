Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 05:00

Não, caro leitor. Você não abriu a página de política. Mas como Eduardo Bolsonaro também figura entre as colunas de celebridades, a gente resolveu te contar um babado envolvendo o parlamentar. A Associação dos Guardas Civis Municipais da Baixada Santista moveu um processo no dia 13 de maio contra o deputado federal. A associação alega que o político usou, em duas oportunidades, sua rede social com mais de 3,4 milhões de seguidores para 'denegrir' a imagem do Guarda Civil Municipal Diego Hakamaro de Oliveira. Eles querem demonstrar à Justiça que toda a instituição foi atacada sem uma justificativa idônea.



Os advogados juntaram ao processo uma publicação feita pelo deputado, datada de 17 de abril, em que ele compartilhou um vídeo do 'Profissão Repórter' que acompanhava a atuação da Guarda Municipal em Santos, orientando o uso de máscara, onde Eduardo teria escrito: 'Nunca vi tanta ignorância. Ou seria boçalidade? Meu Deus'.



Toda a instituição diz que se sentiu ofendida com o termo usado pelo deputado federal e alega que o quadro é mais grave porque o político teria feito isso em rede social com mais de 3,4 milhões de seguidores. De acordo com a associação, há ainda outra postagem que teria sido feita por Eduardo e atingido a imagem dos Guardas Civis Municipais, esta com data de 3 de maio, atacando os guardas que atuavam na praia de Pernambuco, na cidade do Guarujá, e que em nada colaboraria com o combate à pandemia. Eduardo teria postado: 'Se houve algum risco aí foi a aglomeração incentivada pela guarda'.



A associação pede na Justiça a remoção das postagens, bem como indenização por dano moral do quanto o magistrado achar justo. A ação ainda tem como réu o Facebook.