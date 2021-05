Sarah Andrade faz a fila andar com Lucas Viana Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:32 | Atualizado 28/05/2021 15:36

Nem Rodolffo e nem nenhum outro brother do 'BBB 21'. Sarah Andrade fez a fila andar com o ex-Fazenda Lucas Viana. Segundo a coluna apurou com pessoas próximas aos dois, eles estão vivendo um affair, que é recente, e estão curtindo se conhecerem melhor.

Sarah e Lucas têm evitado dar bandeira sobre a relação deles, mas mesmo assim os fãs mais antenados dos dois já começaram a especular se existe algo a mais entre eles. Em recente entrevista à esta coluna, a consultora de marketing, quando questionada se já havia beijado na boca após deixar o 'BBB', desconversou e deixou a resposta no ar. Agora já sabemos que você anda beijando e bastante, né, Sarah?!

