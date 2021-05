'Segunda Chamada' da Globo Play Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 05:00

Uma atriz da série 'Segunda Chamada', da GloboPlay, testou positivo para a Covid-19, no início desta semana. A artista em questão veio de Recife, mas ao desembarcar no Rio, inicialmente apresentou resultado negativo para a doença. No entanto, após nova testagem, foi diagnosticada com o novo coronavírus e, por conta disso, a produção correu para testar também os demais atores do elenco, principalmente os que dividiam cenas com ela.

"As gravações da segunda temporada de Segunda Chamada foram temporariamente suspensas esta semana, em cumprimento ao nosso protocolo de segurança, após a confirmação de um caso de COVID-19", informa a assessoria de imprensa da plataforma.

Débora Bloch é a protagonista da série.