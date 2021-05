Simony dirige clipe do marido, Felipe Rodriguez, com participação de Gretchen Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 05:00

Nova faixa do cantor e compositor Felipe Rodriguez, a música 'Rebeca' ganhou um clipe gravado pela Flemy Filmes, em Belém do Pará, com um roteiro descontraído. A nova produção audiovisual foi criada e dirigida por Simony, noiva de Felipe, e foi protagonizada pela cantora Gretchen.



"A Gretchen já é amiga da Simony há muitos anos e agora do casal. Foi a Simony quem fez toda negociação para que ela participasse do clipe juntamente com o marido dela, Esdras de Souza, que faz o saxofonista no clipe", diz o cantor sobre a escolha da Rainha do Bumbum para o projeto.

Publicidade

Inspirado no cotidiano e em histórias, o cantor fala sobre a música e o clipe: “A música e o clipe são descontraídos e divertidos. Contam a história de um rapaz (Felipe Rodriguez), que se arrepende de uma suposta traição e faz de tudo para voltar para a sua amada Rebeca (Isabelle Cantão), que faz pouco caso desse arrependimento e é repreendida por sua mãe (Gretchen) para reatar o namoro”.