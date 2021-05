Flávia Alessandra Reprodução

Publicado 08/05/2021 19:28

Rio - A 'Girl From Rio' tá diferente! Com um look poderoso e super cavado, Flávia Alessandra causou nas redes sociais neste sábado. Com as pernas de fora e mostrando um corpo pra lá de bonito, a atriz ainda fez referência à nova música de Anitta e se chamou de 'Girl From Rio'.

"Girl from Rio. (amiga, a divulgação está pesada por aqui tb @anitta)", escreveu a atriz. Nos comentários, não faltaram elogios. Fernanda Gentil, inclusive, brincou com a colega. "Aí realmente fica complicado pra gente", escreveu. Outra seguidora também destacou a beleza da atriz. "Ai Alessandra, quando eu penso que não da pra me apaixonar mais", disse.