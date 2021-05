Juliette Freire reúne 700 mil pessoas em live Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 16/05/2021 12:14 | Atualizado 16/05/2021 12:18

“Eu sou minha empresária e meus amigos me apoiam nisso. Eles sabiam da minha admiração pela carreira da Anitta, uma mulher que batalhou para ser respeitada. Eu sempre a admirei como mulher, eu amo rebolar a raba, adoro a música dela. Daqui para frente, ela vai me orientar a algumas questões para o que eu precisar. Ela está bombando nos States, namorando... mas ela está tranquila e focada na carreira internacional”, comentou.

A novata no mundo do entretenimento está um pouco assustada com a repercussão de seu nome fora do reality e sua mãe, Dona Fátima, está recebendo alguns conselhos da mãe de Anitta, Miriam Macedo.

"A família dela é paraibana, a mãe dela está ensinando minha mãe sobre esse mundo e disse ‘olha, é difícil ser mãe de famosa, mas é só rezar. Quando ela estiver falando de contrato, não ligue’. Eles já passaram muitas coisas e sabem orientar minha família. Estarei atenta aos conselhos dela. Eu a respeito pela que ela conquistou”, pontuou.

Em outro ponto de sua live, que durou exatamente uma hora, a advogada explicou o porquê decidiu não assinar com a TV Globo, tal como Gilberto fez. Juliette comentou que tem um carinho muito grande pela emissora que a expôs para o mundo inteiro, mas quer pensar no que é melhor para sua carreira.

“Ainda não fechei nenhum contrato, estou em negociação com qualquer outro veículo que tem interesse. Tenho um carinho enorme pela Globo, que tem um poder imenso. Eu vou ter de entender qual é a melhor proposta, ver o que é o ideal para mim e para vocês. Estou estudando e não recusei nada ainda”, salientou.

Ela também falou que tem assistido alguns vídeos do BBB, inclusive o discurso da final feito por Tiago Leifert. A vencedora ainda revelou que o diretor do programa, Boninho, chorou muito no momento em que falou com ela logo depois da final. Naquele momento, o “todo-poderoso” já estava no Nordeste cuidando de “No Limite”.

“Lavei a alma com o discurso do Tiago. Eu sempre vejo os vídeos do BBB, mas quando tem algo que não quero ver, eu passo bem rapidinho. Quando abracei o Tiago [logo depois da final], ele estava com o coração na boca. Foi um momento muito emocionante. Quando eu falei com o Boninho pelo telefone, ele estava chorando muito, soluçando. Às vezes, eles parecem meio durões, mas não são assim.”

Dinheiro



"Ainda não comprei nada com ele, não gastei um real. Eu tenho ganhado muita coisa, principalmente roupas, mas ainda não gostei nada do dinheiro que ganhei no programa. Esses dias, eu fui lanchar no Mc Donalds e não tinha dinheiro. Tive de pedir emprestado à minha amiga que estava comigo."

Sem beijar



"Não beijei e aceito pretendentes. Não tive tempo. Inclusive os paqueras que não fizeram merda, podem mandar um 'oi, sumida'."



Carreira de cantora



"Cantar é algo que acalma muito meu coração, me deixa feliz, leve, é uma linguagem que acredito muito, que eu amo. Estou estudando a possibilidade de cantar e as propostas. Sei que todos amam me ver cantar, mas estou me preparando e, se eu me sentir capaz disso, vou enfrentar com todas as forças."



Notícia que mais chocou



"Fiquei muito assustada com a segunda onda da pandemia. Já vi muita gente indo embora por causa do vírus. Depois, a melhor notícia foi a vacina. Aqui fora me assustei com a grandiosidade de tudo o que aconteceu. Estou com um frio na barriga, mas feliz."



Alguém vai te gerir?



"Vocês já viram que quem decide minha vida sou eu e não vai ser agora que serei influenciada. Tudo o que precisa de uma decisão definitiva, eu sou comunicada e ouvida. Eu faço questão de dar minha opinião porque vocês gostaram de mim e das minhas atitudes. Não tenho medo, apesar de ser doidinha, tagarela, sou inteligente e confio na minha intuição e coração. Isso deu certo e vocês confiaram em mim."

Pressão por ser pessoa pública



"Tenho medo de tudo. Eu me assusto com o poder que minha opinião tem. Eu tenho medo que minha opinião machuque as pessoas. Tenho consciência que as consequências agora são bem grandiosas. Vou deslizar muitas vezes, quem tiver algo a acrescentar, sou totalmente aberta."