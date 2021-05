Juliette Reprodução

Publicado 15/05/2021 08:40 | Atualizado 15/05/2021 08:41

Rio - Os cactos podem comemorar! Juliette Freire, a vencedora do "BBB 21", anunciou que realizará a primeira live após a final do reality. O evento virtual acontece neste sábado, às 20h, por meio do Instagram da maquiadora, que soma quase 29 milhões de seguidores.

"A patroa mandou avisar que para acalmar os corações dos cactos desse mundão, amanhã tem live!!! Nesse sábado, às 20h. Bota o despertador", escreveu a equipe da paraibana no Twitter na noite desta sexta-feira.

A patroa mandou avisar que para acalmar os corações dos cactos desse mundão, amanhã tem live!!! Nesse sábado, às 20h. Bota o despertador! pic.twitter.com/NpsakWS1zZ — Juliette (@juliette) May 14, 2021