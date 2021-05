Nego Di e Alê Oliveira discutem pelas redes sociais Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 23:45 | Atualizado 21/05/2021 00:06

Rio – O ex-BBB Nego Di e o comentarista Alê Oliveira agitaram as suas respectivas redes sociais nessa quinta-feira (20). Aparentemente o repórter esportivo estava chateado com Dilson, pois o humorista não fez uma publicação nos stories de seu Instagram com um “arrasta pra cima” para a entrevista que fizeram juntos.

Alê começou falando mal da carreira de Nego Di, que retrucou os comentários pela sua página no Instagram. A treta então tomou proporções alegóricas e os dois começaram a se provocar e trocar insultos por meio de depoimentos nos stories. A web, sempre atenta, não deixou de repercutir a baixaria e adicionar aquela pimenta, provocando ainda mais os dois homens.

A resposta do Nego Di: pic.twitter.com/nATnthMin4 — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 20, 2021

Nessa treta do Nego Di com o Ale Oliveira é difícil saber qual dos dois é mais sem graça. pic.twitter.com/xUkJT1HYre — Ivan™ (@carvalho1999_) May 20, 2021

Treta Nego Di x Ale Oliveira quem perde é o humor. Os dois são culpados de assassinar o riso — PCL é FORA CENI #RIPMiura (@PCL_1991) May 20, 2021