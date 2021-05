Projeto de lei já é alvo de críticas dentro e fora da Uerj Reprodução / Internet

Publicado 26/05/2021 01:40 | Atualizado 26/05/2021 11:57

Rio – O deputado Anderson Moraes (PSL – RJ) anunciou nesta terça-feira (25) que protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um Projeto de Lei onde realiza um pedido para extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

O PL também concede direito para que os bens da UERJ e seus alunos sejam remanejados para universidades particulares. Além disso, o que não for contemplado na absorção, seria transferido para outras unidades de ensino superior do estado, como a UEZO e a UENF.

Em seu perfil nas redes sociais, o deputado justifica seu pedido criticando o gasto de dinheiro público usado para sustentar a Universidade. Em seu pedido, o deputado alega “nítido aparelhamento ideológico de viés socialista na Universidade” como uma justificativa para o fim da UERJ. Quando se candidatou, em 2018, Anderson Moraes possuía apenas o ensino médio concluído.

Nas redes sociais, universitários e participantes do sistema acadêmico responderam ao comunicado do deputado lembrando que a UERJ é uma das dez maiores universidades do país, pioneira no sistema de cotas e responsável por garantir acesso ao ensino superior para as classes mais pobres.

Com que objetivo? Afastar a classe baixa e a classe média da universidade? Ou é só inveja por nunca ter conseguido ser um intelectual? A Uerj realmente sofreu na mão de administrações ruins, porém privatizar nunca vai ser a solução. Isso é só papo pra alimentar seu eleitorado... — Filipe Lopes (@FlpL20) May 26, 2021

O deputado Andersona Moraes protocolou pra extinguir a UERJ alegando que é uma Balbúrdia.



A UERJ é a 10° melhor universidade do Brasil e,

20° melhor da América latina.

E das 5 .500 universidades que tem no mundo avaliadas ela está entre as 1.000 melhores.



Olha só a balbúrdia — Janaina Dahoui (@JanaDahoui) May 26, 2021

Eu sou uerjiana com muito orgulho e o senhor não sabe nem usar crase, meu querido. A UERJ é uma instituição séria, de gente séria e comprometida. Balbúrdia é a política brasileira e gente da sua laia. — bruna (@brzangerolame) May 26, 2021

