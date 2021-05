Bruno Salomão e Deborah Albuquerque Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 01:42



O programa está pegando fogo! A dinâmica do jogo da discórdia era de queimar as fotos do casal que se acreditasse estar ‘queimado’ fora do reality. Ao ser escolhido pelo Filipe, Bruno não ouviu calado e disse que eles são o casal que mais se arriscam no Power Couple.



Veja como seguiu o barraco no vídeo: