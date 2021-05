Deborah Secco Globo/Sergio Zalis

Deborah Secco participou do podcast "Prazer, Renata", apresentando por Renata Ceribelli, no episódio "Sexo: Aqui Não É Tabu" ao lado das atrizes Maria Bopp e Claudia Ohana. Durante a conversa a atriz revelou as dificulade e o preconceito que sofreu por fazer o filme da Bruna Surfistinha.



"Quando decidi fazer o Bruna Surfistinha briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra. A minha irmã, quando fiz a capa da Playboy, eu lembro, ela fazia faculdade e escondia as revistas e botava outras revistas por cima para não ver a irmã dela na capa da Playboy. Talvez meus irmãos sejam muito diferentes de mim. Eu sempre fui muito julgada em casa e fora de casa", disse.