Publicado 27/05/2021 18:10 | Atualizado 27/05/2021 18:13

Uma fã de Sarah e Juliette fez uma homenagem eterna às ex-sisters. Nas redes sociais, a jovem postou fotos de duas tatuagens que fez. Numa delas, é o contorno da consultora de marketing. Já a outra, é uma lua escrita "Freire", sobrenome da campeã do reality.

"É um amor maior do que eu imaginava sabe? Me sinto extremamente feliz por tê-las comigo agora um pouquinho mais de perto. Cada uma na sua individualidade e com seus propósitos. São duas personalidades que me encantam", explicou.



Sarah logo notou a homenagem e respondeu a fã: "Chocada! Ficaram lindas. Muito obrigada por todo o carinho".

É um amor maior do que eu imaginava sabe? me sinto extremamente feliz por tê-las comigo,agora um pouquinho mais perto,cada uma na sua individualidade e com seus propósitos. São duas personalidades que me encanta! @ssarahandrade @juliette pic.twitter.com/NSVahkxTuN — bruneti (@juxadrz) May 27, 2021

Mas, assim que publicou as fotos, a menina recebeu algumas críticas. Isso porque Sarah e Juliette se desentenderam ao longo do reality. "O cancelamento chegou para mim. Socorro! Eu só queria compartilhar as tatuagens que fiz com o maior carinho do mundo. É triste ter que ler algumas opiniões, mas tudo bem, respeito todas. Eu sei o que eu sou e qual foi a minha intenção e o que elas representam para mim individualmente. Fiz tatuagens diferentes porque eu gosto do significado da lua, mas isso não quer dizer que entre as duas eu ame uma mais do que outra".

