Publicado 11/05/2021 07:31 | Atualizado 11/05/2021 07:35

Rio - Anitta contou quanto pagou para fazer a "famosa" tatuagem no ânus durante pegadinha feita por Maurício Meirelles no programa "Foi Mau', da RedeTV!. A cantora pagou cerca de R$ 300 para tatuar o local. Durante a pegadinha, Maurício Meirelles pegou o celular de David Brazil, fingiu ser o promoter e disse que também gostaria de tatuar o ânus.

"Não ri, é presente de um amigo", escreveu Maurício Meirelles, se passando por David, para Anitta. "Dói pra caramba, tu lembra, né?", perguntou a cantora. "Eu estava lá com ela no dia, ela suava e gritava", disse David para Maurício. O promoter também disse que as festas promovidas por Anitta são as melhores em que ele já foi. "Tem de tudo! Os amigos da favela, um bilionário de Miami, Nelson Motta, a Vera Fischer caindo nos peitos da Jojo Todynho bêbada, é um verdadeiro peru com farofa. Cenas assim, só na casa dela", disse.