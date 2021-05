Juliette no ’Domingão do Faustão’ Reprodução TV Globo

Rio - Juliette cobriu uma tatuagem que havia feito em homenagem à família, na noite desta quarta-feira. A campeã do "BBB 21" explicou o motivo de ter substituído o desenho nas redes sociais.

"Vocês conhecem a história da minha tatuagem? Fiz em homenagem aos meus irmãos, mãe, avó e à minha irmã Eninha. Precisei cobrir, pois as palavras foram escritas à mão, com a minha caligrafia, e com o tempo ficou ilegível", escreveu Juliette ao mostrar a nova tatuagem.

Em cerca de 30 minutos, a postagem da paraibana já tinha mais de um milhão de curtidas. Na manhã desta quinta, a foto já tem mais de 3 milhões de curtidas.