Publicado 28/05/2021 16:09 | Atualizado 28/05/2021 16:11

Thales Bretas voltou a trabalhar nesta sexta-feira e mostrou o retorno nas redes sociais. Segundo o dermatologista, ele atenderá em um escritório construído por ele e por Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio, em decorrência a complicações da Covid-19.

"Estou voltando a atender! Agora no novo endereço! Feito por mim e Paulo Gustavo com amor!", escreveu no Instagram.

"Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais! Foram os meus anos mais felizes! E renderam dois frutos desse amor tão puro e verdadeiro, que vou cuidar pro resto da minha vida! Meu amor por você é eterno, te levarei sempre comigo! Obrigado por tudo!! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!", escreveu o médico em suas redes sociais.