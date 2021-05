Via Parque Shopping recebe o "Mundo Bita e o Grande Natal" Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:37

Rio - Fenômeno infantil com mais de 9 bilhões de visualizações no Youtube, o Mundo Bita foi convidado para ser o primeiro defensor da Mata Atlântica. O anúncio será feito pelo Chaps Melo, criador do Mundo Bita, durante a 16ª edição do tradicional Viva a Mata - Nosso Tempo Mais Verde, evento virtual, que será transmitido no dia 27 de maio, nas redes sociais da Fundação SOS Mata Atlântica.

"Depende de todos nós construir essa relação entre a natureza e as pessoas. É importante preservar o que ainda resta e ajudar a reconstruir o que já foi destruído. Vamos juntos?", convida Chaps Melo. Há quase 35 anos a SOS Mata Atlântica ajuda a preservar as florestas brasileiras. Ao longo desse período já foram plantadas mais de 40 milhões de árvores com a ajuda de mais de 20 mil voluntários.