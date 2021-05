A orientação dos agentes para a população é para que não se faça a captura sozinho e não machuque o animal Divulgação

Publicado 03/05/2021 11:00

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio das Ostras está sempre a serviço da população e nos mais diversos chamados. Na última quarta-feira, dia 28, não foi diferente, a GCM foi acionada por moradores para a retirada de uma cobra que se encontrava dentro da cozinha de uma residência, na localidade de Mar do Norte.



Os agentes identificaram o animal como uma cobra Muçurana, também conhecida como cobra- preta, limpa mato ou limpa campo. Os GCMs realizaram a captura sem machucar o animal e ele foi solto em seu habitat natural, dentro de uma área de preservação do Município.



A Guarda orienta a população para que não faça a captura por conta própria e muito menos mate o animal.



Cobra Muçurana - A muçurana pode medir cerca de 2,1 metros de comprimento. As cobras adultas são da cor preta azulada ou marrom, com uma faixa branca na barriga. As jovens são da cor rosa, com a cabeça escura e um colar.



A muçurana é uma cobra ofiófaga, ou seja, ela se alimenta de outras serpentes, inclusive peçonhentas, e é imune aos seus venenos. Quando não encontra cobras venenosas, ela caça pequenos animais como roedores.



Para os humanos, ela não apresenta riscos e é importante no equilíbrio da natureza.