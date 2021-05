Testes rápidos serão realizados também no sistema drive thru no Centro de Rio das Ostras Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 06:00

Rio das Ostras - Neste sábado, 29, e domingo, 30, Rio das Ostras promove uma ampla testagem rápida de Covid-19, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. Nesses dias, das 8h às 20h, as equipes de Saúde estarão disponíveis para realizar o teste na população.

Quem quiser fazer o teste de Covid pode se dirigir à Praça José Pereira Câmara. As medidas de prevenção à transmissão do vírus serão mantidas para a segurança de todos. Para evitar aglomerações, também será possível fazer o exame rápido sem sair do carro, pelo sistema “drive-thru”.

Os testes de rápido diagnóstico são feitos a partir de uma gota de sangue e o resultado é fornecido em poucos minutos. Caso seja identificada a presença do vírus, a pessoa será encaminhada ao Centro de Triagem do Coronavírus, que fica em frente ao Pronto-Socorro Municipal.

DRIVE-THRU – Para realizar o teste pelo sistema drive-thru, o motorista deverá acessar a Orla do Centro a partir da Praia da Tartaruga, seguindo pela rua da Orla (Av. Prefeito Cláudio Ribeiro) até a Praça José Pereira Câmara. A Orla do Centro estará aberta somente para o tráfego de veículos do drive-thru. Os demais veículos deverão seguir pela rua Jequitibá, em paralelo à Orla.

DOAÇÃO – Os kits de testagem foram doados ao Município pela Receita Federal. São 19 mil testes de rápido diagnóstico, que detectam a presença de anticorpos IgG e IgM para Covid-19, a partir da amostra de sangue.

“Os testes são muito importantes para conseguirmos fazer o rastreamento do coronavírus no Município, identificar casos e monitorar as pessoas que tiveram contato com infectados. Assim, sabemos onde há presença do vírus, sobretudo em pessoas assintomáticas”, explica Dra. Jane Teixeira, secretária Municipal de Saúde.