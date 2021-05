Apresentações musicais e artesanato integram programação do Sou Cultura em Casa 2 Divulgação

28/05/2021

Rio das Ostras - A programação do final de semana do Festival Sou Cultura em Casa 2 está bem eclética e vai agradar a todos os gostos, com música sertaneja, blues, aulas para aprender a função de DJ e artesanato. Os vídeos serão nos horários de 19h, 19h30 e 20h, de sexta (28) a domingo (30). Victor Djavan, Fabrizzio Mandetta, Cristina Ferreira e Kris Melo são os artistas que vão se apresentar e disponibilizar seus vídeos na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook ( https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 ).

Os vídeos do Festival Sou Cultura em Casa 2 têm como objetivo entreter a população neste período de isolamento social e permitir que os artistas consigam mostrar a sua arte aumentar a renda neste período.

Para animar o sábado a noite, Victor Djavan vai abrir a programação com um show repleto de sertanejo universitário, remetendo as boas lembranças recentes. Em seguida, o DJ Fabrizzio vai dar uma aula para aqueles que queiram iniciar a carreira nesta profissão, além de dicas especiais para todos. O último vídeo é uma oficina para aprender a fazer garrafas envelhecidas, com Cristina Ferreira. A técnica que será utilizada vai permitir a aplicação em outras peças.

O domingo, dia 30, vai começar com música. Às 19h, Victor Djavan volta com tudo e promete um show com recursos tecnológicos de acompanhamento, e um repertório que vai do forró ao arrocha, além de novos arranjos de teclado e voz. A música vai continuar às 19h30 com a guitarrista Kris Melo que apresenta o vídeo “Possibilidades de improviso em Blues”. Nessa apresentação, a musicista, influenciada desde a infância por artistas como B.B. King, Eric Clapton e Michael Jackson, vai abordar linguagens de blues e suas variadas técnicas através da música “While my guitar gently weeps”, dos Beatles; e do solo modulado de “Hotel California”, do Eagles. Encerrando a programação do final de semana, a artesã Cristina Ferreira apresenta uma nova oficina de artesanato. Dessa vez, ela ensina a fazer garrafas de uva em biscuit.