Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:04

Rio das Ostras - Policiais da 3ª CIA do 32º BPM prenderam nesta terça-feira (25), seis suspeitos de tráfico de drogas na localidade de Portelinha no bairro Âncora em Rio das Ostras. Segundo a PM eles estavam na Rua Novo Horizonte com material entorpecente, dinheiro, anotações do tráfico e rádio de comunicação. Com eles a equipe apreendeu pó, 141 trouxinhas de maconha, 2 cadernos de anotações, 2 telefones, 2 rádios transmissores, 1 carregador de rádio e R$122,00 em espécie.

A PM informou que quatro suspeitos são da cidade de Quissamã e os outros dois são do bairro Âncora, quatro já tinham passagem por tráfico de drogas. O material foi encaminhado para a 128ª DP, local para onde os envolvidos foram levados e permaneceram presos.