Por O Dia

Publicado 23/05/2021 09:00

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras continuam a ter a oportunidade de propor quais devem ser os investimentos prioritários dos recursos públicos pela Administração Municipal. No período de pandemia, a votação para o Planejamento e Orçamento Participativo (POP) está sendo realizada apenas on-line, pelo endereço eletrônico www.riodasostras.rj.gov.br/poponline , e termina no dia 30 de junho.

Para ter acesso ao questionário, é preciso informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), mas esse número não ficará vinculado à votação realizada. Cada morador pode escolher até 10 prioridades de investimentos dentro das seguintes áreas: Agricultura, Pecuária e Pesca; Assistência Social; Comércio e Serviços; Cultura; Desporto e Lazer; Educação; Habitação; Indústria; Meio Ambiente; Saneamento; Saúde; Segurança Pública; Trabalho; Transporte e Mobilidade; Urbanismo.

O POP é uma ação da Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Gestão Pública, e em conjunto com o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo (CMPOP). Antes da pandemia, eram realizadas reuniões presenciais nos 15 setores geográficos da Cidade que possibilitavam esclarecer dúvidas e ouvir as demandas das comunidades.

Esses encontros foram suspensos, mas, mensalmente, o CMPOP promove Assembleias Gerais Ordinárias on-line abertas à participação dos riostrenses. A data da próxima reunião virtual é 14 de junho. O calendário com todas as datas e os links das assembleias são divulgados na página do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo no Portal da Prefeitura ( https://www.riodasostras.rj.gov.br/conselhos-municipais/ ).