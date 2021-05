Evento on-line Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa acontece no feriado de Corpus Christi Divulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 11:58 | Atualizado 24/05/2021 12:00

Rio das Ostras - Para não deixar “passar em branco” a data em que aconteceria a 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, a Prefeitura vai realizar uma live com duas bandas locais, transmitida do Teatro Popular, no dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi, às 19h, no Canal do Festival no Youtube.

Enquanto não for possível a realização de grandes eventos com segurança por causa da pandemia, o Canal do Festival será o lugar para matar a saudade de um dos maiores Festivais da América Latina. E o lançamento será com o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa.

Com tudo pronto para acontecer desde 2019, o Festival também é uma grande oportunidade para os músicos locais, que têm a oportunidade de dividir palco com grandes artistas nacionais e internacionais. Para o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa a produção musical do evento, assinada por Stenio Mattos, selecionou a cantora Cida Garcia, dona de uma voz marcante, que remete às grandes musas da música negra soul norte-americana, e a Macahiba Jazz, uma banda de música instrumental composta por saxofone, guitarra, contrabaixo e bateria. Todos “prata da casa”, que estão confirmados para a 17ª edição.

“Enquanto não podemos realizar o Festival de forma presencial com segurança, decidimos abrir esse espaço para os artistas locais e também para matar a saudade dos grandes momentos que vivemos nestes 17 anos”, disse Stenio Mattos.

O FESTIVAL – A 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival está pronta. Artistas contratados, planejamento feito e boa parte de patrocinadores confirmadas desde 2019, quando a pandemia da Covid-19 parou o mundo e principalmente o segmento de eventos.

Muito além de um super Festival de música, o Rio das Ostras Jazz & Blues é o evento mais importante para a economia do Município. Dados de pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas e Sebrae ao longo dos anos, apontam que o evento injeta na economia da Cidade cerca de R$ 9 milhões por edição.

“Em nosso planejamento, que segue também a tendência da Secretaria de Estado de Turismo, os eventos serão as ações mais importantes para a retomada da atividade turística em Rio das Ostras. Será a forma mais rápida de reaquecer a economia. Então, já estamos com o calendário pronto e aguardando o avanço da vacinação e melhora nos indicadores da saúde para realizar os eventos de forma segura para todos. Enquanto isso, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa vai trazer alegria para todos neste momento difícil e dará visibilidade aos nossos artistas”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, com produção da Azul Produções, patrocínio da Enel e Sapura Navegação Marítima e apoio da Like Produtora.