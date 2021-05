Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:03 | Atualizado 24/05/2021 12:13

Rio das Ostras - O Banco de Empregos de Rio das Ostras volta a atender em dois polos - sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Centro de Cidadania – nesta segunda-feira, 24 de maio.

Os munícipes têm 68 oportunidades de empregos para os mais variados segmentos. Os destaques são para analista de sistema, auxiliar de cozinha, jardineiro, operador de caixa, doméstica, ajudante de obra, entre outros.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas por meio do site da Prefeitura, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeempregos/UBE_cidadao.html