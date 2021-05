Para as empresas ou prestadores de serviços parceiros que aderirem a iniciativa, a fidelização do público passa a ser o diferencial favorável Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:00

Rio das Ostras - Criado para garantir o incentivo à cultura de forma ampla e irrestrita para toda a sociedade, o Cartão ‘Sou Cultura’ promete agitar ainda mais o cenário cultural de Rio das Ostras, neste período de flexibilização da pandemia.

Com a abertura gradual das unidades culturais, respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos Decretos Municipais, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está ampliando a divulgação do Cartão, que vai permitir que a população seja beneficiada com vantagens e oportunidades oferecidas pelo comércio local. Para as empresas ou prestadores de serviços parceiros que aderirem a iniciativa, a fidelização do público passa a ser o diferencial favorável.

Publicidade

Para ter direito ao cartão e usufruir dos benefícios, o cidadão precisa visitar, mensalmente, uma das unidades culturais da Fundação de Cultura - Biblioteca, Casa de Cultura, Centro Ferroviário de Cultura, Centro de Formação Artística ou Empório da Estação. Durante a visita, ele fará a solicitação do seu cartão e o cadastramento no programa.

É importante lembrar que não haverá limite de utilização do cartão. O usuário pode obter benefícios por mais de uma vez, no mesmo ou em outros estabelecimentos, desde que dentro do mês em que conste o carimbo comprovando a visita em uma das unidades.

Publicidade

De acordo com a presidente da Fundação, Cristiane Régis, a abertura gradual das unidades culturais vai permitir um acesso maior das pessoas ao benefício. “Assim que o Cartão foi instituído, houve a mudança no sistema de bandeiras e entramos na fase vermelha, onde as unidades ficaram fechadas. Agora estamos reabrindo com toda a segurança necessária e as pessoas vão poder solicitar o seu cartão para ter direito a vários benefícios no comércio”, explicou.

EMPRESAS – As empresas interessadas em aderir a parceria do Cartão ‘Sou Cultura’, divulgar sua marca e/ou serviço e oferecer promoções e vantagens para o público consumidor de Cultura, devem apresentar os seguintes documentos: cartão do CNPJ, contrato social, requerimento de empresário, CCMEI ou Estatuto acompanhado de ata de eleição; Carteira de Identidade do responsável legal pela assinatura do termo de parceria; e Alvará Municipal.

Publicidade

Também poderão firmar o termo de parceria do Cartão ‘Sou Cultura’ Pessoas Físicas que possuam Alvará de Localização ou Cartão de Autonomia; Instrutores de Cursos Livres da Fundação Rio das Ostras de Cultura; e ambulantes ou feirantes devidamente licenciados.

O cadastro de todos os interessados deve ser feito de forma presencial, na sede administrativa da Fundação, localizada na Av. Cristóvão Barcelos, nº 109, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante apresentação dos documentos.

Publicidade

Para saber e conhecer os benefícios oferecidos pelas empresas parceiras, os interessados devem acessar o site da fundação no link www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br. Mais informações pelo telefone (22) 2764-7676 ou mensagem pelo WhatsApp (22) 99846-1197.