Os suspeitos foram presos em um Honda Civic, veículo usado no roubo após uma perseguição Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:30 | Atualizado 24/05/2021 12:35

Rio das Ostras - A Policia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com policiais do 35º BPM prenderam na tarde da última terça-feira (18), três suspeitos de envolvimento em um roubo na Loja Ponto Frio que ocorreu na manhã de hoje por volta das 11h30 em Rio das Ostras.

De acordo com a PM os suspeitos foram presos em um Honda Civic, veículo usado no roubo após uma perseguição. No carro foram apreendidas três sacolas ecológicas de supermercado contendo 37 celulares.

A polícia ainda informou que os envolvidos são de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e já tinham passagem pela polícia por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. A ocorrência foi registrada por volta das 14h, na 119ª DP em Rio Bonito.