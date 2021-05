Thor, Luma de Oliveira e Olin Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 08:43

Rio - Luma de Oliveira, de 56 anos, postou algumas fotos em que aparece cercada pelos filhos, Thor, de 29, e Olin, de 25. Ambos são frutos de seu extinto casamento com o empresário Eike Batista. "Para mim não existe melhor lugar do que estar no meio dos filhos!", escreveu Luma na legenda das fotos.

fotogaleria

Publicidade

Os fãs fizeram vários elogios e ressaltaram a jovialidade da ex-rainha de bateria. "Gente, você nem parece ser mãe deles, tão linda e nova", disse uma admiradora. "Uma menina perto dos dois filhos", comentou outra pessoa. "Gente! Como eles mudaram! Dois homens e você igual àquela moça linda dos anos 80/90. Linda!", elogiou uma fã.