Ex-atriz da Disney, Bella Thorne já faturou US$ 2 milhões em site de conteúdo adulto

EUA - Bella Thorne mal criou sua conta no OnlyFans e já faturou US$ 2 milhões – o equivalente a cerca de R$ 11 milhões. Ela revelou o valor ao jornal Los Angeles Times e, ao jornal PageSix, um representante da atriz disse que metade dessa quantia corresponde às assinaturas nas primeiras 24 horas.

Galeria de Fotos Bella Thorne Reprodução / Instagram Bella Thorne Reprodução / Instagram Bella Thorne Reprodução / Instagram Bella Thorne Reprodução / Instagram Bella Thorne Reprodução / Instagram Bella Thorne Reprodução Instagram Bella Thorne Reprodução Instagram Bella Thorne Reprodução Internet

O OnlyFans permite a postagem de conteúdo adulto que violaria os termos de uso de outras redes sociais. O acesso a ele é feito através de uma assinatura de US$ 20 (R$ 110) mensais. Segundo o Page Six, o servidor do site chegou a ficar fora do ar por alguns minutos logo depois do lançamento da página da ex-estrela da Disney, que ficou famosa por protagonizar a série "No Ritmo".



No Instagram, Bella afirmou que quer documentar toda a sua experiência com a plataforma com o diretor Sean Baker. "Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sobre sexo. Com o maravilhoso diretor Sean Baker, que eu tenho orgulho de chamar de amigo", comemorou a artista de 22 anos ao falar da parceria.