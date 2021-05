Flor Fernandes Reprodução

Publicado 27/05/2021 19:14 | Atualizado 27/05/2021 19:19

Flor Fernandes, de 56 anos, surpreendeu ao surgir de lingerie nas redes sociais, nesta quinta-feira. Na legenda, a apresentadora do "Fofocalizando" garantiu que não usou programas de edição na imagem.

"Gente, a foto que apareceu no @fofocalizando. Fiz sem filtro nem edição. Com a minha lingerie, estava sozinha no meu apartamento e [fiz uma] foto teste. O que acharam?", questionou.

Nos comentários, os seguidores encheram Flor de elogios. "Que audácia, hein! Linda", escreveu Vida Vlatt. "Nossa, Flor! Muito linda, com todo o respeito", elogiou outro seguidor.

