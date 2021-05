Atriz das pegadinhas, Maria D’Avila posa para ensaio sensual de lingerie

Rio - Maria D’Avila, que apronta todas como atriz das pegadinhas do "João Kléber Show", posou para um ensaio sensual de lingerie e entregou os bastidores das gravações. Há mais de um ano na RedeTV!, ela coleciona momentos divertidos, polêmicos e inusitados.



“Me divirto muito gravando, não só pelo clima entre a equipe, mas pela reação sempre inesperada das pessoas. Às vezes tenho crises de riso porque a situação é muito hilária. E algumas vezes rola alguma confusão com as vítimas, mas logo que desliga a câmera tudo se acalma. As pessoas ficam bravas de verdade quando caem nas brincadeiras, já quase apanhei e fui xingada. Mas levo tudo numa boa, até porque eu que provoco tudo, né?”, conta aos risos.

Maria conta que aprendeu a lidar com as cantadas e está mesmo focada no seu trabalho. “Observei artistas da própria RedeTV! para conviver bem com as cantadas. No Instagram, por exemplo, vejo sempre como a Luciana Gimenez responde os comentários. Levo sempre nesse estilo dela, com simpatia e elegância, dando alguns puxões de orelha quando algum seguidor mais atiradinho precisa”.



Para ela, as mensagens do público funcionam como um termômetro. Quando a audiência vai bem, o direct da atriz lota com elogios e palavras de incentivo. “Esse carinho do público para mim ainda é novo, mesmo estando na TV há mais de um ano. Antes não era assim. Depois que entrei para a televisão, passei a ser reconhecida e mais assediada. No bom sentido, é claro. Claro que isso mexe com o ego, quando recebo mensagens vejo que estou mandando bem”.

Relatar erro