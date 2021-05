Rafa Kalimann Reprodução

Rio - Rafa Kalimann está deslumbrante! E aproveitando o momento de amor próprio, a apresentadora do 'Casa Kalimann', do Globoplay, posou para umas fotos usando um conjunto de lingerie branco e em frente a um espelho de seu quarto. Pelas redes sociais, Rafa mostrou o resultado e compartilhou uma sequência de fotos com seus seguidores.

Nos comentários, a beleza da influenciadora digital e ex-BBB não passou batida. Além dos inúmeros elogios dos fãs, Rafa também recebeu o carinho de colegas famosos. "Socorro que gata", escreveu a também ex-BBB Marcela Mc Gowan.

