Ex-estrela do UFC posta foto coberta de chantilly e diz que adora andar nua em casa

Rio - Ex-estrela do UFC, Paige VanZant, segue aprontando das suas. Após abandonar o octógono e passar a produzir conteúdo erótico, a norte-americana divulgou em seu perfil no Instagram uma foto coberta apenas por chantilly. A ex-lutadora faz muito sucesso e tem mais de 2,8 milhões de seguidores na rede social.

No entanto, a norte-americana não limitou a sua participação nas redes sociais ao Instagram. Ela lançou um site de conteúdo erótico exclusivo para assinantes. Na intenção de divulgar esse serviço, a lutadora deu uma "palhinha" do que é publicado lá e soltou uma foto, coberta apenas com chantilly, no Instagram

Publicidade

Além da foto sensual, VanZant instigou os seguidores durante uma rodada de perguntas feitas por eles, ao dizer que não precisa enviar "nudes" para o marido, o também lutador Austin Vanderford, pois raramente usa roupas em casa. "Estou literalmente nua 24 horas por dia, 7 dias por semana em casa", disse.

Relatar erro