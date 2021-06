Companheiro de Messi na seleção da Argentina, Agüero torce pela permanência do camisa 10, em fim de contrato com o Barça AFP

Barcelona - Oficialmente apresentado pelo Barcelona nesta segunda-feira, Sergio Agüero terá o primeiro contato com Lionel Messi a serviço da seleção da Argentina nos confronto com Chile, na quinta-feira, e Colômbia, no dia 8, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Em fim de contrato com o clube catalão, o camisa 10 está com o futuro aberto e propostas sobre a mesa do próprio Barça e do Paris Saint-Germain. Se depender do novo reforço, o astro argentino não mudará de ares para formar uma implácavel e entrosada dupla na próxima temporada.

"Espero que possamos jogar juntos. Mas o problema de Leo é que ele tomará decisões com o clube. Estou com ele desde criança na seleção e conheço muito bem. Acho que vai ficar. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos pelo clube", disse Agüero.



Agüero desembarca em Barcelona como o maior artilheiro da história do Manchester City, com 184 gols. O atacante, que chega sem custos ao clube, inicia o processo de reformulação iniciada para a próxima temporada.

"Quero mostrar no Barcelona o que mostrei na City. É uma alegria imensa porque desde criança, e mais ainda agora com o Messi, penso que o Barça é o melhor clube do Mundo. Qualquer jogador que tiver a chance de jogar no Barça virá correndo. Vou tentar fazer o meu melhor para ajudar o clube a ganhar grandes coisas", disse Agüero.

Além do astro argentino, o Barcelona, de acordo com a imprensa, francesa já tem um acerto verbal com Memphis Depay, atacante holandês que está fim de contrato com o Lyon e também chegaria ao clube a custo zero.