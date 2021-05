A caminho do Barcelona, Agüero se despede do City com mais um título no currículo e 260 gols marcados AFP

Manchester - Foi uma despedida de gala, digna da idolatria de Sergio Agüero no Manchester City. Com dois gols marcados na goleada por 5 a 0 sobre o Everton, no Etihad Stadium, o atacante argentino teve o Barcelona confirmado como próximo destino. Após a entrega da taça pela conquista do Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola antecipou o reforço.

"Talvez ele esteja perto de fechar um acordo com o clube do meu coração, o Barcelona. Ele vai jogar ao lado do melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi. Tenho certeza que ele vai aproveitar e fazer o meu clube, o Barcelona, cada vez mais forte", disse Guardiola à 'BBC Sports'.

Com os dois gols marcados, Agüero chegou aos 260 gols pelo City, consolidando o status de maior artilheiro da história do clube inglês. Após manifestar o desejo de ser negociado pelo Tottenham na próxima janela, Harry Keane é apontado como o favorito para preencher a lacuna, numa negociação que pode ultrapassar a casa dos R$ 700 milhões.