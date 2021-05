Djokovic pode ficar fora da Olimpíada Andrej ISAKOVIC / AFP

Por AFP

Publicado 27/05/2021 18:41

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, declarou nesta quinta-feira (27) que sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto, seria reconsiderada se a presença do público nas arquibancadas não for autorizada. No atual contexto de pandemia, já foi anunciado que não será permitida a entrada no Japão de espectadores vindos do exterior, e os organizadores ainda não definiram se o evento será com portões fechados ou com público nos estádios.

"Pretendo disputar os Jogos Olímpicos se os espectadores forem permitidos. Do contrário, pensarei duas vezes antes de participar", alertou o sérvio em entrevista coletiva após vencer o argentino Federico Coria nas quartas de final do ATP 250 de Belgrado.



Djokovic não é o primeiro tenista a manifestar dúvidas sobre sua participação olímpica. O número 3 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, e a ex-número 1, a americana Serena Williams, apontaram recentemente que sua presença em Tóquio não é certa.



O ex-número 1 Roger Federer disse, por sua vez, que os atletas precisam de uma decisão firme o mais rapidamente possível sobre se os Jogos serão disputados. E as japonesas Naomi Osaka e Kei Nishikori questionaram publicamente sobre a relevância de manter os Jogos de Tóquio em uma situação de risco internacional para a saúde.



A decisão sobre se haverá espectadores residentes no Japão nas Olimpíadas está prevista para o final de junho. Várias regiões do país estão em estado de emergência devido ao aumento de casos de Covid-19 no país e a opinião pública japonesa é avassaladora contra a realização do evento.



Grupos médicos alertaram nos últimos dias sobre os riscos da realização dos Jogos Olímpicos e para a possibilidade de chegada ao Japão de novas variantes do coronavírus.