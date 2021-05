Na pré-lista de convocados de Didier Deschamps para a Eurocopa, o goleiro foi um dos destaques na conquista do título francês pelo Lille Mlan/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:19

Milão - O Milan oficializou nesta quinta-feira a contratação de Mike Maignan nesta quinta-feira. Campeão do Campeonato Francês pelo Lille, no domingo, o goleiro foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para a Eurocopa. Maignan chega com status de titular, pois Gianluigi Donnarumma está de saída do clube, como antecipou o diretor esportivo rossonero, Paolo Maldini.

Novo dono da camisa 16, Maignan assinou contrato com validade até junho de 2026. De acordo com a imrpesa italiana, o negócio foi fechado na casa dos 13 milhões de euros, cerca de R$ 84 milhões. O Lille ainda tem direito a um bônus de 2 milhões de euros, cerca R$ 13 milhões, em caso de metas alcançadas pelo goleiro revelado nas categorias de base do Paris Saint-Germain.



"Estou muito feliz por ser jogador do Milan. É um dos maiores clubes do mundo, que tem muita ambição e projetos para o futuro. Fico muito feliz em poder trazer o que tenho para este projeto. Tive a melhor temporada da minha carreira até agora, e é uma recompensa por ter conquistado o título na França. Eu gosto de jogar com a bola, isso tem sido muito útil para mim porque no futebol moderno os goleiros também precisam jogar com os pés", disse Maignan.