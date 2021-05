Neymar perdeu um pênalti e não escondeu a frustração pelo vice-campeonato no Francês AFP

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 18:22

Paris - O trono do Campeonato Francês tem um novo dono. Depois de uma década de jejum, o Lille, com a vitória por 2 a 1 sobre o Argers, neste domingo, não deu brecha para o Paris Saint-Germain, que, apesar da vitória sobre o Brest, por 2 a 0, terminou a competição com 82 pontos, um a menos do que o campeão Lille.



O PSG, que buscava o tetracampeonato, fez a sua parte no Estádio Francis Le Blé. Faivre, contra, Mbappé, eleito o craque do Campeonato Francês, marcaram os gols da vitória. Neymar, de pênalti, teve a chance de deixar a sua marca, mas desperdiçou a cobrança.

Para conquistar o quarto título da história do clube, o Lille visitou o Angers, no Estádio Jean Boui, e venceu por 2 a 0, com gols de Jonathan David e Burak Yilmaz. Fulgini descontou. Além do prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês, Mbappé terminou a competição como o artilheiro da Ligue 1, com 27 gols e sete assistências em 31 jogos.