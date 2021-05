Alan Ruschel, foi um dos sobreviventes do desastre da Chapecoense Marcio Cunha/Chapecoense

Rio - Sobrevivente da queda com o avião da Chapecoense em 2016, o lateral-esquerdo Alan Ruschel entrou com uma ação contra o clube na Justiça do Trabalho cobrando aproximadamente R$ 3,3 milhões. Os valores são referentes a salários atrasados, parcelas rescisórias, seguro obrigatório e danos morais. As informações são do site "Globo Esporte".

A primeira audiência do caso está marcada para o dia 6 de julho, em Belo Horizonte, cidade onde Ruschel reside atualmente, já que defende o América-MG. Foi lá que ele deu entrada na ação. Até o momento, a Chapecoense ainda não foi notificada do pedido do jogador.



Ao todo, Alan Ruschel vestiu a camisa da Chapecoense em 99 oportunidades e foi peça importante na conquista da Série B do ano passado, além do fatídico título na Sul-Americana, em 2016. Ele deixou o clube em março após não chegar a um acordo de renovação e se transferiu para o Cruzeiro.