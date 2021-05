Barreto entrou na mira do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:03

Rio - Na véspera de sua estreia na Série B, o Botafogo segue se movimentando no mercado em busca de reforços. De acordo com o site "Globo Esporte", o clube negocia a contratação por empréstimo do volante Barreto, de 25 anos, que pertence ao Criciúma e disputou o último Paulistão pela Ponte Preta.

Barreto não está nos planos do Criciúma e dificilmente disputará a Série B pelo clube. O destino mais provável é o Botafogo, mas o jogador e o clube catarinense não descartam um retorno à Ponte Preta.

Nesta semana, o Botafogo anunciou as contratações do atacante Chay e do lateral Daniel Borges, além de encaminhar o acerto com o volante Lucas Oyama, vindo do Mirassol, e o atacante Rafael Moura.