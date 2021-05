Luis Oyama, volante do Mirassol Divulgação

Rio - Depois de uma longa negociação que se arrasta há algumas semanas, Daniel Borges e Luis Oyama são, enfim, jogadores do Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, a dupla ex-Mirassol assinou contrato com o Alvinegro nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com o repórter, o clube agora corre para regularizar os atletas para a partida contra o Vila Nova, nesta sexta-feira, na primeira rodada da Série B do Brasileirão. Expectativa do clube é que o nome dos atletas apareca no BID nesta quinta.

O lateral-direito Daniel Borges, de 28 anos, e o meia Luis Oyama, de 24, tiveram desempenho de destaque na boa campanha do Mirassol no Campeonato Paulista. O defensor somou passagens por Botafogo-SP, Vitória, Ponte Preta, Atlético-GO, Oeste, CRB e América-MG, enquanto o meia já defendeu Atibaia e Ponte Preta.