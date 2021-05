Rafael Moura Rosiron Rodrigues / Goiás

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 13:41

Rio - O nome de um centroavante vem sendo a prioridade do Botafogo na busca pro reforços para a Série B. De acordo com o portal "Fogão Net", o nome do atacante Rafael Moura, que disputou a temporada passada pelo Goiás, voltou a ganhar força no clube de General Severiano.

Com passagens por grandes clubes como Fluminense, Corinthians, Atlético-MG e Internacional, o jogador, de 38 anos, acabou sendo ventilado no começo do ano, no entanto, o Glorioso priorizou a contratação de Anselmo Ramon, que acabou preferindo continuar na Chapecoense.

De acordo com o portal, nome de Rafael Moura já teria inclusive a aprovação do CEO, Jorge Braga. Para a posição de centroavante, o Botafogo tem no momento apenas os jovens Rafael Navarro, de 21 anos, e Matheus Nascimento, de 17.

O atacante ainda não atuou nenhuma vez nesta temporada. Ele deixou o Esmeraldino depois do fim do Brasileiro. Em 2020, Rafael Moura fez 12 gols em 41 jogos pelo clube goiano.